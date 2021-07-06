Euro
10.2881
-0.05%
Dolar
8.6486
-0.18%
Altın
502.23
0.59%
Borsa
1.393
0%
Bitcoin
299.050
0.72%
EXEN Coin
29.00
-2.94%
22ºC
İstanbul
Yağmur 22 C

    Almanya'da Türk aile, ırkçı saldırıya uğradı

    4 kişilik Türk ailesi, kendilerine karşı kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
    • AA
    • 06.07.2021 - 08:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da Türk aile, ırkçı saldırıya uğradı

    Almanya'nın Lübeck kentinde bir Türk aile, ırkçı saldırıyla karşı karşıya kaldı.

    Lübeck Emiyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz’da kent merkezi yakınlarında Mühlentor Meydanı’nda yaşanan olayda, 4 kişilik Türk ailesi ile bir Alman çift arasında tartışma çıktı.

    GÖZ YAŞARTICI GAZ SIKTI

    Tartışma sırasında 51 yaşındaki kişinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan 45 yaşındaki Türk baba ile 4 ve 8 yaşındaki çocukları etkilendi.

    Baba ve çocukları daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    YASAKLI SİLAHLAR BULUNDU

    Ayrıca, saldırgan ve eşinin, göz yaşartıcı gazın yanı sıra yasak olan bazı silahlar taşıdığı belirlendi.

    Silahlara el koyan polis, 51 yaşındaki saldırgan hakkında yaralama ve silah yasasını ihlalden soruşturma başlattı.

    Almanya da Türk aile, ırkçı saldırıya uğradı #1

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Çift karakola götürüldü ancak tutuklamak için sebep bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

    Polis, olayın yabancı düşmanlığı olduğuna ilişkin emarelerin bulunduğunu açıkladı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir