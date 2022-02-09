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- Almanya’da Türk tır şoförü kırmızıda geçti, 31 araç birbirine girdi
Almanya’da Türk tır şoförü kırmızıda geçti, 31 araç birbirine girdi
Fürht kentinde kırmızı ışıkta geçen Türk tır şoförü, zincirleme kazaya neden oldu. 31 aracın birbirine girmesine neden olan tır şoförü gözaltına alındı.
- İHA
- 09.02.2022 - 17:20
- Güncelleme : 09.02.2022 - 17:57
Almanya’nın Bavyera eyaletinin Fürht kentinde, dün saat 22.00 sıralarında bir Türk tır şoförü, şehir merkezindeki kavşakta kırmızı ışıkta geçince kaza meydana geldi. Kazada, 31 araç birbirine girdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tır şoförünün kaçmaya çalışırken, yaklaşık 100 metre ilerde bulunan araçlara da çarptığı öğrenildi.
BAZI ARAÇLAR ALEV ALDI
Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bazı araçlar, çarpmanın etkisiyle alev aldı. Çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
ŞOFÖRÜN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI
Kaza sırasında alkollü olduğu iddia edilen tır şoförü, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ediyor.
Almanya’da Türk tır şoförü kırmızıda geçti, 31 araç birbirine girdi VİDEO