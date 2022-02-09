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Almanya’da Türk tır şoförü kırmızıda geçti, 31 araç birbirine girdi

Almanya’da Türk tır şoförü kırmızıda geçti, 31 araç birbirine girdi

Fürht kentinde kırmızı ışıkta geçen Türk tır şoförü, zincirleme kazaya neden oldu. 31 aracın birbirine girmesine neden olan tır şoförü gözaltına alındı.