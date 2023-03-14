Almanya’da ücret artış talebi: Hastane çalışanları iş bıraktı Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamayınca çalışanlar grev yapmaya karar verdi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak bilinen Almanya'da hastanelerdeki kamu çalışanları iş bıraktı.

Ücretlerinin artırılmasını isteyen çalışanlar, bu taleplerinden dolayı 2 günlük grev başlattı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma yok

Verdi Sendikası'na bağlı kamu çalışanları, işverenlerle ücretlerinin artırılmasına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle Almanya’nın birçok eyaletinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Salonda toplandılar

Almanya’nın başkenti Berlin’de Charite, Vivantes ve Yahudi hastanelerinde greve giden personel, CCG Salonu'nda toplandı.

Burada ülkenin çeşitli kentlerinde greve çıkan hastanelerdeki kamu çalışanlarıyla çevrim içi bağlantı gerçekleştirildi ve karşılıklı destek mesajları verildi.

Binlerce çalışan iş bıraktı

Verdi Sendikası'ndan Gisela Neunhöffer, bugün Berlin’de 1000'in üzerinde hastane çalışanının grev yaptığını belirtti:

Almanya genelinde de binlerce çalışan greve çıktı. Burada diğer hastanelerde çalışanlarla canlı bağlantı yapıldı. Salonların ve gösteriler yapılan meydanların dolu olduğu görüldü.

"2 yıl için yüzde 5 ücret artışı teklif ediyorlar, bu çok az"

İşverenlerin toplu sözleşme görüşmelerinde çok kötü teklif yaptıklarını söyleyen Neunhöffer, şöyle konuştu:

İşverenler 2 yıl için sadece yüzde 5 ücret artışı teklif ediyor, bu çok az. Almanya’da da enflasyonun çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu yüzden taleplerimiz oldu. İşverenlerin kötü bir teklif sunmalarından ötürü çalışanlar çok kızgın.

Hastane çalışanları, yarın da söz konusu uyarı grevini sürdürecek.

Sendika, işverenler üzerine baskıyı artırmayı hedefliyor

Kamu şirketlerinde 2,5 milyon çalışan için yüzde 10,5 veya en az 500 euro ücret artışı talep eden Verdi Sendikası, 27-29 Mart'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yapılan bu uyarı grevleriyle işverenler üzerine baskıyı artırmayı hedefliyor.

Sendikanın çağrısıyla dün de 4 havalimanında yer ve güvenlik personeli grev yapmış ve yüzlerce uçuş iptal edilmişti.