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- Almanya'da Ukraynalılara tepki: Naziler dışarı
Almanya'da Ukraynalılara tepki: Naziler dışarı
- Haber Merkezi
- 13.10.2022 - 17:00
- Güncelleme : 13.10.2022 - 17:03
Almanya'nın Leipzig'de kentinde toplanan öfkeli kalabalık, hükümetin enerji politikasına ve hayat pahalılığına tepki gösterdi.
Bir grup Alman'ın gösterisi sırasında Ukraynalı grup da Rusya'yı protesto ediyordu.
Ukraynalı mültecilerin Almanya'dan gitmesini istediler
Bu sırada eylemciler, "Naziler dışarı" şeklinde slogan atmaya başladı. Ukraynalı mültecilerden ülkeyi terk etmeleri istendi.
Sözlü saldırıyla karşılaşan Ukraynalılar, neye uğradıklarını şaşırdı. Görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Almanya'da Ukraynalılara tepki: Naziler dışarı ViDEO
Gergin anlar kamerada
Deutsche Welle'in aktardığına göre, Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, "Bu, sağcı radikalizmin tuhaf bir karışımından geliyor." dedi.
Mülteciler, ellerindeki Ukrayna bayraklarıyla kendilerine tepki gösteren gruba karşılık verdi.
Alman polisinin, geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.