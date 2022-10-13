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    Almanya'da Ukraynalılara tepki: Naziler dışarı

    Alman protestocular, Berlin yönetimini protesto ettiği sırada Ukraynalıları da hedef aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 17:03
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    Almanya'da Ukraynalılara tepki: Naziler dışarı

    Almanya'nın Leipzig'de kentinde toplanan öfkeli kalabalık, hükümetin enerji politikasına ve hayat pahalılığına tepki gösterdi.

    Bir grup Alman'ın gösterisi sırasında Ukraynalı grup da Rusya'yı protesto ediyordu.

    Ukraynalı mültecilerin Almanya'dan gitmesini istediler

    Bu sırada eylemciler, "Naziler dışarı" şeklinde slogan atmaya başladı. Ukraynalı mültecilerden ülkeyi terk etmeleri istendi.

    Sözlü saldırıyla karşılaşan Ukraynalılar, neye uğradıklarını şaşırdı. Görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Almanya'da Ukraynalılara tepki: Naziler dışarı ViDEO

    Gergin anlar kamerada

    Deutsche Welle'in aktardığına göre, Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, "Bu, sağcı radikalizmin tuhaf bir karışımından geliyor." dedi.

    Mülteciler, ellerindeki Ukrayna bayraklarıyla kendilerine tepki gösteren gruba karşılık verdi.

    Alman polisinin, geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

    Almanya da Ukraynalılara tepki: Naziler dışarı #1

    Almanya da Ukraynalılara tepki: Naziler dışarı #2


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