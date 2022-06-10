Almanya'da üniversitede bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde Hamm-Lippstadt Üniversitesinde bıçaklı saldırıda ilk belirlemeye göre 4 kişi yaralandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde Hamm-Lippstadt Üniversitesinde bıçaklı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu ilk belirlemeye göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırgan yakalandı

Hamm polisince yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı, çevre sakinlerinin olay yerinden uzak durmalarının istendiği belirtildi.

AA'nın haberine göre yerel saatle 15.30 sularında gerçekleştirilen saldırının nedeni ve 3'ü kadın, 1'i erkek 4 yaralının sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.