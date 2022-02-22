Almanya'da üretici fiyatları en yüksek seviyesinde

Almanya'da Sanayi Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Sanayi ÜFE), artan enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ocak ayına ilişkin Sanayi ÜFE verilerini açıkladı.

ÜRETİCİ FİYATLARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 25 YÜKSELDİ

Buna göre, Almanya'da Sanayi ÜFE, geçen ay Aralık 2021'e kıyasla yüzde 2,2, Ocak 2021'e göre de yüzde 25 yükseldi.

1949'DAN BU YANA EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ

Ocak ayındaki artış, ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1949'dan beri en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Sanayi ÜFE, aralık ayında yüzde 24,2 artışla yine 1949'dan beri en yüksek yıllık artışı kaydetmişti.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

DOĞALGAZ DAĞITIM FİYATLARI YÜZDE 119 ARTTI

Verilere göre, enerji fiyatları, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66,7 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 66,7 ve doğal gaz dağıtım fiyatları yüzde 119 artış kaydetti.

Ocakta yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 20,7, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 6,7 ve sermaye malı fiyatlarında yüzde 5,3 artış görüldü.

Bitkisel yağ fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 58,5 artış kaydetmesi dikkati çekerken, kağıt ve karton fiyatlarındaki artış yüzde 41,9 oldu. Gazete kağıdı fiyatları yüzde 66,9, gübre fiyatları yüzde 67,4 ve çelik fiyatları yüzde 51,5 arttı.

Sanayi ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ocakta yıllık bazda yüzde 12 yükseldi.

Öte yandan, Almanya'da Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 4,9 olmuştu.