Euro
15.50
0.11%
Dolar
13.67
0.03%
Altın
840.64
0.40%
Borsa
2038
0.28%
Bitcoin
514.571
-2.75%
BTXN Coin
39.49
0.61%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Almanya'da üretici fiyatları en yüksek seviyesinde

    Almanya'da Sanayi Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Sanayi ÜFE), artan enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 03:06
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 03:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da üretici fiyatları en yüksek seviyesinde

    Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ocak ayına ilişkin Sanayi ÜFE verilerini açıkladı.

    ÜRETİCİ FİYATLARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 25 YÜKSELDİ

    Buna göre, Almanya'da Sanayi ÜFE, geçen ay Aralık 2021'e kıyasla yüzde 2,2, Ocak 2021'e göre de yüzde 25 yükseldi.

    Almanya da üretici fiyatları en yüksek seviyesinde #1

    1949'DAN BU YANA EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ

    Ocak ayındaki artış, ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1949'dan beri en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

    Sanayi ÜFE, aralık ayında yüzde 24,2 artışla yine 1949'dan beri en yüksek yıllık artışı kaydetmişti.

    Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

    Almanya da üretici fiyatları en yüksek seviyesinde #2

    DOĞALGAZ DAĞITIM FİYATLARI YÜZDE 119 ARTTI

    Verilere göre, enerji fiyatları, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66,7 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 66,7 ve doğal gaz dağıtım fiyatları yüzde 119 artış kaydetti.

    Ocakta yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 20,7, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 6,7 ve sermaye malı fiyatlarında yüzde 5,3 artış görüldü.

    Bitkisel yağ fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 58,5 artış kaydetmesi dikkati çekerken, kağıt ve karton fiyatlarındaki artış yüzde 41,9 oldu. Gazete kağıdı fiyatları yüzde 66,9, gübre fiyatları yüzde 67,4 ve çelik fiyatları yüzde 51,5 arttı.

    Sanayi ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ocakta yıllık bazda yüzde 12 yükseldi.

    Öte yandan, Almanya'da Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 4,9 olmuştu.

    Almanya da üretici fiyatları en yüksek seviyesinde #3

    ALMAN MERKEZ BANKASI, DAHA FAZLA ÜCRET BASKISI BEKLİYOR

    Bundesbank raporunda, yüksek enflasyon nedeniyle ücret baskılarının artmasının beklendiği kaydedildi. Raporda, "Toplu görüşmelerde olumlu makroekonomik beklentiler, artan iş gücü piyasası eksiklikleri ve yüksek enflasyon oranları gözle görülür şekilde daha güçlü işçi ücret anlaşmalarına katkıda bulunabilir." denildi.

    Almanya'da Ekim 2022'den sonra yasal asgari ücretin saatlik 12 avroya çıkarılmasının da genel ücret baskısını artıracağı belirtilen raporda, ücret artışlarının fiyatlara yansıyacağı, yine de asgari ücret artışının etkisinin yönetilebilir olduğu vurgulandı.

    Almanya da üretici fiyatları en yüksek seviyesinde #4


    İlginizi Çekebilir

    Karaciğer için en iyi 8 yiyecek
    Sağlık

    Karaciğer için en iyi 8 yiyecek

    Arda Kural’ın son hali
    Magazin

    Arda Kural’ın son hali

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Görüş Bildir