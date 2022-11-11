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    Almanya'da uyuşturucu bağımlılığı artıyor

    Almanya'da geçen yıl 1826 kişinin uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle öldüğü ve uyuşturucu kaçakçılığının arttığı bildirildi.
    • 11.11.2022 - 00:28
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    Almanya'da uyuşturucu bağımlılığı artıyor

    Almanya Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA) yaptığı açıklamada, Duisburg'daki gümrük yetkililerinin, Ekvador'dan bir deniz konteyneriyle gelen; muzların arasına gizlenmiş 635 kilogram kokain ele geçirildiğini belirtti.

    Yüzde 2,9'luk artış yaşandı

    BKA, 2021'de yaklaşık 56 bin uyuşturucu kaçakçılığı suçunun kaydedildiğini, bunun bir önceki yıla göre yüzde 2,9'luk artış anlamına geldiğini ifade etti.

    Ölümlerde yüzde 15,5'lik artış görüldü

    Açıklanan verilere göre, geçen yıl 1520'si erkek ve 306'sı kadın olmak üzere 1826 kişi, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle öldü.

    Bu, yıllık yüzde 15,5'lik artışa tekabül ediyor.

    AA'nın haberine göre, ülkede uyuşturucuya bağlı ölüm ve uyuşturucu kaçakçılığı sayılarında 2017'den bu yana sürekli artış kaydedildiği aktarıldı.​​​​​​​

    Almanya da uyuşturucu bağımlılığı artıyor #1


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