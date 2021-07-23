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Almanya’da üzerine çamur sürdü, yardım çalışmalarına katılmış gibi haber yaptı

Almanya’da üzerine çamur sürdü, yardım çalışmalarına katılmış gibi haber yaptı

Gazeteci Susanna Ohlen, sel felaketinin yaşandığı bölgede yardım çalışmalarına katılmış gibi haber yaptı. Ohlen’in üzerine çamur sürdüğü anların videosunun yayılması ile gerçek ortaya çıktı.