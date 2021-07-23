- Haberler
- Dünya Haberleri
- Almanya’da üzerine çamur sürdü, yardım çalışmalarına katılmış gibi haber yaptı
Almanya’da üzerine çamur sürdü, yardım çalışmalarına katılmış gibi haber yaptı
- Haber Merkezi
- 23.07.2021 - 10:34
- Güncelleme : 23.07.2021 - 11:06
Avrupa’nın batısını etkisi altına şiddetli yağışlar, sel felaketi ile sonuçlandı.
En az 200 kişi, yaşanan felakette yaşamını yitirdi.
Selden en fazla etkilenen ülkelerden biri de Almanya oldu.
Selin ardından sokaklarda evlerden kopan enkaz parçaları ve çamurlar kaldı.
Olay sonrasında bölgeye giden RTL muhabiri Susanna Ohlen, 'Selden sonra temizlik: RTL sunucusu Bad Münstereifel'e yardım eli uzattı' başlıklı video haber hazırlayarak yayına sundu.
Ohlen, haberinde yardım çalışmalarına katılmış olduğunu belirtti.
AYAKLARINA ÇAMUR SÜRDÜ
Fakat Ohlen’in çalışmalara katılmış görüntüsü vermek için üzerine çamur sürdüğü anların görüntülerinin yayılması ile gerçek ortaya çıktı.
Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, Ohlen’in yayın öncesi ayaklarına çamur sürdüğü görüldü.
Almanya’da üzerine çamur sürdü, yardım çalışmalarına katılmış gibi haber yaptı ViDEO
İŞİNE SON VERİLDİ
Olayın ortaya çıkması ile haber internet sitesinden kaldırıldı, 2008’den bu yana RTL’de görev yapan Ohlen'in işine son verildi.
RTL'den yapılan açıklamada, “Muhabirimizin yaklaşımı gazetecilik ilkeleri ve standartlarımıza uygun değil.” sözleri kaydedildi.