Almanya’da vaka sayısı 10 milyonu geçti

Salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilen Almanya’da, toplam vaka 10 milyon 186 bin 644’e yükseldi.

Almanya'da son haftalarda, yeni vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı…

Koronavirüs tespit edilen kişi sayışı, son 24 saatte 208 bin 498 artarak salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, yeni vaka sayılarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 10 milyon 186 bin 644’e çıktı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 200 BİNİ AŞTI

19 Ocak’ta 112 bin 323, 26 Ocak’ta 164 bin vaka tespit edildi. 27 Ocak’ta ise 203 bin 136 vaka kayıtlara geçerek "ilk kez günlük vaka sayısının 200 bini aştığı" görüldü.

TOPLAM CAN KAYBI 118 BİN 170

Son 24 saatte koronavirüsten 196 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 118 bin 170'e yükseldi.

AKTİF VAKA 2 MİLYONU GEÇTİ

Ülkede haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1227,5 olarak tespit edildi.

Aktif vaka sayısı 2 milyon 278 bin 900 olarak kayıtlara geçti. Aşılama kampanyasında 63 milyon kişiye birinci doz, 61,6 milyon kişiye ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı.

Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı 44,1 milyona yükseldi.