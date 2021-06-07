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    Almanya'da, Yahudi düşmanlığı yapana vatandaşlık verilmesin teklifi

    Milletvekili Middelberg, "İsrail'in varlığını sorgulayanlar, Alman vatandaşı olamamalı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 12:22
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    Almanya'da, Yahudi düşmanlığı yapana vatandaşlık verilmesin teklifi

    İsrail ordusunun, geçtiğimiz ay Gazze Şeridi'ne düzenlediği kanlı saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetti.

    1948 kişinin yaralandığı saldırılarda, binlerce bina tamamen yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi.

    ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞTE DEĞİŞİKLİK TELİFİ

    Deutsche Welle'nin haberine göre, İsrail saldırganlığının protesto edildiği Almanya'da Yahudi düşmanı sloganlar atıldığı ve pankartlar taşındığı anımsatıldı.

    Bunun üzerine Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi milletvekili Mathias Middelberg, Alman vatandaşlığına geçişe ilişkin yasada değişiklik teklifinde bulundu.

    Almanya da, Yahudi düşmanlığı yapana vatandaşlık verilmesin teklifi #1

    "İSRAİL BAYRAĞI YAKANLAR ALMAN VATANDAŞI OLMAMALI"

    Alman basınına konuşan Middelberg, Almanya'da vatandaşlığa sahip olma şartları arasında antisemitik olarak bilinen Yahudi düşmanlığında bulunmama koşulunun yer almasını talep etti.

    Middelberg, "Vatandaşlık yasasında antisemitik güdülü eylemlerde bulunmuş kişilerin vatandaş olmasının mümkün olmadığı açık bir biçimde düzenlenmeli. Kamuoyu önünde Yahudilere karşı kışkırtmada bulunan, İsrail devletinin varlığını sorgulayan ya da İsrail bayrağı yakan kişiler Alman vatandaşı olamamalı." dedi.

    Almanya da, Yahudi düşmanlığı yapana vatandaşlık verilmesin teklifi #2

    "ANTİSEMİTİK EYLEMDE BULUNMUŞSA..."

    Middelberg, "Eğer yabancı kişi antisemitik bir eylemde bulunmuşsa vatandaşlıktan hariç tutulur." ifadesinin vatandaşlık yasasına eklenmesini önerdi.

    Alman vekil, teklifini koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin de gündemine sunacağını ifade etti.

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