Köln'deki Türkler, eğilimlerinin kendilerine en yakın partileri desteklemek olduğunu söyledi.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak olan genel seçimlere sayılı günler kaldı.

Avrupa ülkesinde yaşayan Türkler, seçimleri yakından takip ediyor.

GURBETTEKİ TÜRKLERDEN ÇAĞRI

Köln'de Türklerin çoğunluğu, Alman vatandaşlığı taşıyan yada çifte vatandaş olan herkese seçimlere katılıp, Türklere yakın olan partilere oy verilmesini istedi.

Köln'de yaşayan iş insanı Doğan Gündoğdu, oy kullanma hakkı olan herkese partilerin programlarını inceleyip, 26 Eylül'de sandığa giderek Türklere en yakın olanları destekleme çağrısı yaptı.

"PARTİLERDE TÜRK KÖKENLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARIMIZ VAR"

Hem Almanya hem de burada yaşayan çoğunluğu Türk olan yabancılar için önemli bir döneme girildiğine işaret eden Gündoğdu, "Seçimlerde önemli bir yere sahip olmak ve seçimi yönlendirmek için, seçimlere mutlaka katılmamız lazım. Partilerin içerikleri ve programları hakkında iyi bilgilenmemiz lazım. Baktığımızda hemen hemen her partide Türk kökenli milletvekili adaylarımız var, onların programlarını incelemek ve onları desteklemek çok önemli olacaktır çünkü onlar bir anlamda bizim sesimiz olacak." dedi.

Almanya'da yaşayan Türkler, 26 Eylül'deki seçimlerle ilgili konuştu ViDEO





"BİZE EN YAKIN OLANLARI DESTEKLEMEMİZ LAZIM"

Herkesi sandığa davet eden Gündoğdu, "Buradaki Türk seçmen için önemli beklentiler var, çifte vatandaşlıktan tutun da Türkiye ile ilgili konulara kadar. partilerin programlarına bakıp bize en yakın olanları desteklememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"SEÇİM HAKKI ÖNEMLİ"

Türk Üniversiteliler Derneği (Turk-Unid) Başkanı Levent Taşkıran, "Almanya seçimlerinde herkesin oy kullanmasını tavsiye ediyorum. Burada seçim hakkı önemli, demokratik bir koşul. Burada özellikle Türk kökenliler olarak Türklere yakın olan partilere oy verilmesini tavsiye ederim. Özellikle sorunlarımızı halledebilecek siyasi partileri öne çıkarmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Taşkıran, "Geçen senelerde siyasi partilere Türkiye karşıtı bir hava vardı. Şimdi mülteci krizi sonucu Almanya ve Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan ilişkilerini düzeltmeye çalıştığını düşünüyorum. Ama yine de her siyasi parti içinde Türkiye karşıtı grupların mevcut olduğunu gözlemliyoruz." diye belirtti.





"MERKEL'İN YÖNETİMİNDEN ÇOK MEMNUNDUK"

Köln'de restoran sahibi olan Şakir Toprak, yaklaşan seçimlerle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Yıllardır burada işletmeciyiz ve Merkel'in yönetiminden çok memnunduk. Merkel iyi bir siyasetçi, iyi bir politikacıydı ve ülkesi için güzel şeyler yaptı, keşke gitmeseydi. Diğer politikacılar için henüz birşey konuşmak istemiyorum ama ben Merkel taraftarıydım. Yeni gelenler inşallah Merkel'in boşluğunu doldurur, yabancılara karşı duyarlı olurlar, mağduriyetlerde esnafın yanında olurlar."





"SPD ÖNDE GİDİYOR AMA..."

Yeni siyasetçiler çıkmasını isteyen Mehmet Baynaz, "Yeni insanlara şans verilmesini istiyoruz. Böylece yeni fikirler ortaya çıkabilir, bazı şeyler değişebilir. Örneğin ırkların birbirini sevmesi konusunda çalışılabilir, örneğin Almanya'da bazı kesimler başka kesimleri sevmiyor. Şu an takip ettiğim kadarıyla Sosyal Demokrat Parti (SPD) önde gidiyor ama yine sonucun belirlenmesi için seçim sonucunu beklemek gerek." dedi.





"ÜÇ BEŞ TANE GÖSTERMELİK..."

Köln'ün Weidengasse semtinde hediyelik eşya dükkanı olan Suha Ardaniç ise şöyle konuştu:

"Bahsedilen bütün bu partileri temsil eden kişiler, seçim geldiği zaman geleneksel şekilde partilerin içine üç beş tane göstermelik Türk ve Müslüman siyasetçi arkadaşlarımızı alırlar, onların üzerinden bir oy potansiyeli yakalarlar. Bu arada son derece liberal, ılımlı politikalar vadederler ve başa geçtikten sonra o üç beş tane arkadaşımıza herhangi bir söz hakkı tanımazlar ve birşeyleri değiştirme fırsatı bulamazlar. Devran böyle sürer gider."