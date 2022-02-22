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    Almanya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

    Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan Almanya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'ya yaptırım uygulanması talebiyle gösteri düzenledi.
    • AA
    • 22.02.2022 - 21:54
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 22:08
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    Almanya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

    Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde geçtiğimiz cuma gününden beri gerginlik ve tahliyeler sürerken; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgedeki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıdığını duyurdu.

    Putin, Silahlı Kuvvetler'e burada barışı koruma misyonları icra etme talimatı verirken, Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinden de Rusya’yla yardımlaşma anlaşmalarına onay çıktı.

    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma anlaşmaları onaylarken; ABD, AB, NATO, Almanya ve İngiltere'den tepkiler ve yaptırım kararı geldi.

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yaptığı adımlar, Almanya'da protesto edildi.

    UKRAYNALILAR, ALMANYA'DAKİ RUSYA BÜYÜKELÇİLİ ÖNÜNDE TOPLANDI

    Başkent Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan Almanya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'ya yaptırım uygulanması talebiyle gösteri düzenledi.

    Almanya'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti VİDEO

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    Almanya da yaşayan Ukraynalılar Rusya yı protesto etti #7

    Almanya da yaşayan Ukraynalılar Rusya yı protesto etti #8


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