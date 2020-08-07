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- Almanya'da yaşlı adamın iç çamaşırını domuzlar çaldı
Almanya'da yaşlı adamın iç çamaşırını domuzlar çaldı
Berlin'de çıplaklar kampına katılan bir adam, iç çamaşırını bölgede yaşayan domuzlara kaptırdı. Yaşlı adamın domuzların peşinden koştuğu anlar çevredekilere keyifli anlar yaşattı.
- Haber Merkezi
- 07.08.2020 - 20:53
- Güncelleme : 07.08.2020 - 20:53
Almanya'nın başkenti Berlin'de, çıplaklar kampında yaşanan bir olay çevredekilere eğlenceli dakikalar yaşattı.
Kampa katılan yaşlı bir adam, içinde bilgisayarının ve iç çamaşırının olduğu çantayı bölgede yaşayan domuzlara kaptırdı.
YAŞLI ADAM, DOMUZLARIN PEŞİNDEN ÇARESİZCE KOŞTU
Yaşlı adam, çaresiz bir şekilde domuzların peşinden koşsa da iç çamaşırını ve çantasını kurtaramadı.
Çevredeki vatandaşların kahkahalarla izlediği olay, keyifli anlara sahne oldu.