Almanya'da Yeşiller Partisi, koalisyon protokolünü onayladı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) ardından Yeşiller Partisi de düzenlediği olağanüstü parti kongresinde koalisyon protokolünü yüzde 86 oy oranıyla onayladı.

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP), 24 Kasım’da “Trafik Lambası” olarak adlandırılan koalisyonun protokol metni üzerinde mutabakata varmıştı.

PROTOKOL YÜZDE 86 OY ORANIYLA ONAYLANDI

SPD ve FDP’nin ardından Yeşiller Partisi de düzenlediği olağanüstü parti kongrede SPD ve FDP ile üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü yüzde 86 oy oranıyla onayladı.

Katılımın yüzde 57 oranında olduğu oylamanın sonuçlarını Yeşiller Partisi Eşbaşkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck birlikte açıkladı.

Yapılan oylamada, 71 bin 150 geçerli oy kullanıldığı ve partililerin 61 bin 174 “evet” oyu verildiği ifade edildi. Oylamada, yüzde 12 “hayır”, yüzde 2 oranında ise “çekimser” oy kullanıldığı aktarıldı.

PARTİ ÜYELERİNE GÜVEN VERDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Baerbock oylamanın ardından yaptığı açıklamada, yeni federal hükümetin artık arkasında güçlü bir rüzgarla göreve başlayabileceğini ifade etti. Habeck ise, parti üyelerine güven verdikleri için teşekkür etti.

Öte yandan söz konusu koalisyon protokolünün yarın imzalanması planlanırken, 8 Aralık’ta ise Trafik Lambası koalisyonunun başbakan adayı Olaf Scholz’un parlamentoda yapılacak oylama ile Almanya’nın yeni başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor.









