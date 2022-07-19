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- Almanya’da yılın en sıcak günü yaşanıyor
Almanya’da yılın en sıcak günü yaşanıyor
- 19.07.2022 - 17:52
- Güncelleme : 19.07.2022 - 17:55
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da artan sıcaklıklar etkisini gösteriyor.
Almanya’da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilerken ülkede, bugün hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından yılın en sıcak günü kaydedildi.
Orman yangını çıkabilir
Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkedeki hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceğini belirtti.
Sıcakların nedeni iklim değişikliği
Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.
Almanya’da yılın en sıcak günü yaşanıyor
Antrenmanlar iptal edildi
Alman Demir Yolları, aşırı sıcaklar nedeniyle yolcularına ücretsiz su dağıtırken profesyonel ve amatör bir çok futbol takımı da antrenmanlarını iptal etti.
En yüksek sıcaklık 42,6 derece olarak ölçülmüştü
İHA'nın haberine göre; Almanya’da 25 Temmuz 2019 tarihinde Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lingen kentinde ölçülen 42,6 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı.