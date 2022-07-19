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    Almanya’da yılın en sıcak günü yaşanıyor

    Ülkede bugün termometreler 40 dereceyi gösterirken yılın en sıcak günü yaşandı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcaklığın nedeninin iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtildi.
    • 19.07.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 17:55
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    Almanya’da yılın en sıcak günü yaşanıyor

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da artan sıcaklıklar etkisini gösteriyor.

    Almanya’da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilerken ülkede, bugün hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından yılın en sıcak günü kaydedildi.

    Orman yangını çıkabilir

    Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkedeki hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceğini belirtti.

    Sıcakların nedeni iklim değişikliği

    Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.

    Almanya’da yılın en sıcak günü yaşanıyor

    Antrenmanlar iptal edildi

    Alman Demir Yolları, aşırı sıcaklar nedeniyle yolcularına ücretsiz su dağıtırken profesyonel ve amatör bir çok futbol takımı da antrenmanlarını iptal etti.

    En yüksek sıcaklık 42,6 derece olarak ölçülmüştü

    İHA'nın haberine göre; Almanya’da 25 Temmuz 2019 tarihinde Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lingen kentinde ölçülen 42,6 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı.

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