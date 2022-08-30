Almanya'da yıllık enflasyon yükselişe geçti

Almanya'da temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustos ayında yeniden yüzde 7,9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta 2 ay sonra yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana geri döndü. Mayıs 2022’de ülkede enflasyon oranı yine yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Toplu taşımada aylık 9 euroluk bilet ve yakıtta vergi indirimi uygulanmasına rağmen ülkede enflasyon oranının tekrar yüzde 7,9 seviyesine çıkması dikkati çekti. Her iki uygulama gelecek ay sona erecek.

Enflasyona ilişkin beklenti, ağustosta yüzde 7,8'e yükselmesi yönündeydi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,3 yükseldi.

Enerji fiyatlarını artışı etkili oldu

Destatis açıklamasında, yüksek enflasyonun, artan enerji fiyatlarından kaynaklandığı belirtilerek, "Özellikle enerji fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı ve yüksek enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi oldu." denildi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 35,6 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında artış yüzde 16,6 ile ortalamanın çok üzerinde oldu. Hizmetlerde yüzde 2,2 artış görüldü.

AA'nın haberine göre: AB uyumlu TÜFE de ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 8,8 yükseldi.

Almanya Merkez Bankası da (Bundesbank), 22 Ağustos’ta Alman ekonomisinde resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10'a ulaşabileceğini bildirmişti.

Baskı artıyor

Bu arada, Almanya’da gelecek yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı, Rusya'nın doğalgaz arzını kısmasıyla artan enerji krizinin etkisiyle ilk kez 1000 euroyu aştı.

Ülkede enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu yukarı yönlü körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.