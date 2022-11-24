Almanya'da yoksulluk ciddi oranda artış gösterdi

Ülkede yürütülen bir araştırma, yoksulluğun son 10 yılda önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Hans Böckler Vakfına bağlı Ekonomik ve Sosyal Bilimler Enstitüsü (WSI), bir çalışma yapmaya başladı.

Enstitüsünün yürüttüğü araştırmada; orta gelirlilerin yarısından daha az gelire sahip, "çok yoksul" olarak tabir edilenlerin oranının, 2010-2019 döneminde yüzde 40 arttığı kaydedildi.

Araştırmada, Kovid-19 salgını, enerji fiyatlarındaki artış ve yüksek enflasyonun gelecekte bu oranı daha da arttırabileceğine işaret edildi.

Ekonomik açıdan daha geriye gidildiği vurgulandı

Geçen 10 yılda iyi bir ekonomik gelişmenin kaydedilmesine ve işsizliğin azalmış olmasına rağmen, yoksul hanelerin bundan yeterince faydalanamadığı belirtilen araştırmada, hatta bu hanelerin ekonomik açıdan daha geriye gittikleri vurgulandı.

AA'nın haberine göre; araştırmada ayrıca 2010'da hane başına 2 bin 968 avro olan yoksulluk sınırının, 2019'da 3 bin 912 avro olduğu ifade edildi.