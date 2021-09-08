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    Almanya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı

    Yoldan çıkan yolcu otobüsü önce park halindeki araçlara, ardından karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada 4’ü ağır, toplam 16 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 18:00
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    Almanya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı

    Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Hagen kentinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, 22 yaşındaki sürücünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıktı.

    Önce park halindeki araçlara çarpan otobüs, ardından karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı.

    SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

    Kazadan sonra yol, savaş alanına döndü.

    Çarpmanın şiddeti ile otobüsün içerisinde sıkışan sürücü, kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarıldı.

    Almanya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kazada 4’ü ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

    Bölge trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Almanya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı #2

    Almanya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı #3

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