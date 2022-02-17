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    Almanya'da Zeynep kasırgası alarmı

    Almanya'da Zeynep kasırgası alarmı

    Avrupa ülkesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle zor günler geçiriyor. On binlerce kişi elektriksiz kalırken, yeni fırtınalı hava için uyarı seviyesi yükseltildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.02.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 15:11
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    Almanya, fırtınalı havanın etkisi altına girdi.

    Ülkede gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, birçok eyalette tren seferleri durduruldu ve okullar kapatıldı.

    60 BİN AİLE ELEKTRİKSİZ KALDI

    Devrilen ağaçlar nedeniyle Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde yaklaşık 60 bin aile elektriksiz kaldı. Bazı ağaçlar yollara ve evlerin çatılarına devrildi.

    Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), ülkeyi etkisi altına alan ve hafta sonuna kadar sürecek kasırga benzeri şiddetli fırtına nedeniyle mecburi durumlar dışında sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.

    Almanya'da Zeynep kasırgası alarmı VİDEO

    KASIRGAYA ZEYNEP ADINI VERDİLER

    Bild'in aktardığına göre, kasırgalar "Ylenia" ve "Zeynep" olarak adlandırıldı. Ülke halkını alarma geçiren fırtınalı havanın geliş yönü, harita üzerinde gösterildi.

    Almanya da Zeynep kasırgası alarmı #1

    "CUMARTESİ GECESİ RAHATSIZ EDİCİ OLACAK"

    Haberde, "Fırtınanın kuvvetli olduğu alan şimdi biraz daha kuzeyde. Etkiler bugünden daha şiddetli olabilir." denildi. Alçak irtifalardaki yerlerde saatte 130 ila 140 kilometre hızla fırtına beklendiği kaydedildi.

    Bununla birlikte daha güçlü fırtınanın saatte 100-120 kilometrelik hızla cuma öğleden sonra veya akşam geleceği uyarısı yapıldı. "Özellikle kuzey ve doğu Almanya'da cumartesi gecesi rahatsız edici olacak." ifadesi kullanıldı.

    TREN SEFERLERİ İPTAL

    Öte yandan Alman Demiryolları; Aşağı Saksonya, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg Vorpommern, Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde uzun mesafeli tren seferlerini iptal etti.

    Önceki fırtınanın hızının yer yer saatte 152 kilometreye vardığı ifade edildi. Şiddetli fırtına nedeniyle itfaiye ekiplerinin çok sayıda kurtarma operasyonuna katıldıkları belirtildi.

    Almanya da Zeynep kasırgası alarmı #2

    Almanya da Zeynep kasırgası alarmı #3

    Almanya da Zeynep kasırgası alarmı #4

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