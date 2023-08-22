Almanya'daki mültecilere sağlanan yardımlar tek tek sıralandı Ülkeye gelen mültecilere çeşitli alanlarda yapılan ödemelerin miktarı paylaşıldı. Almanya'nın bu konuda lider olmadığı belirtilirken, diğer Avrupa ülkelerinden örnekler verildi.

ensonhaber.com

Almanya'da şimdi de göç meselesi konuşuluyor.

Birçok insanın güvenli gördüğü üçüncü ülkelere seyahat ettiği, ancak göçün bir numaralı varış noktasının Almanya olduğu belirtiliyor.

Almanya 'süper mıknatıs'

Bild gazetesinin imza attığı habere göre, "AB ülkeleri arasında Almanya, göç konusunda adeta bir süper mıknatıs" konumunda bulunuyor.

2022'de yaklaşık 218 bin göçmenin sığınma başvurusunda bulunduğu aktarılarak, bu sayının yaklaşık 140 bin başvurunun kayıtlara geçtiği Fransa ve 77 bin düzeyindeki İtalya'nın toplamından daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

"Mülteciler daha cömert yardımların peşinde"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, söz konusu gazeteye verdiği röportaj sırasında kullandığı "Mültecilerin daha cömert yardımların peşinde olması şaşırtıcı değil." şeklindeki ifadeler hatırlatıldı. Bu sözlerin "ironik" olduğu kaydedildi.

Sağlanan maddi yardımlar

Almanya'da bir göçmenin, ülkeye nasıl geldiğine bakılmaksızın, iltica sürecinde ayda 410 euro alma hakkına işaret edilerek şunlar paylaşıldı:

Gıda, giyim ve ısınma gibi temel ihtiyaçlar için 182 euro; bilet, telefon masrafları gibi kişisel ihtiyaçlar için 228 euro veriliyor.

1507 euro ödemesiyle ilgili örnek verdiler

Sağlanan maddi yardımın yaşam durumuna göre derecelendirildiği ifade edilerek bir de örnek verildi:

Yaşları 7 ile 14 arasındaki iki çocuğuyla birlikte toplu konutta yaşayan bir çift, toplam 1507 euro alıyor.



Hamile kadınların bakımının yanı sıra, doktor ziyareti ve aşı gibi sağlık hizmetleri de var.

Almanya lider değil: Diğer ülkelere işaret ettiler

Almanya'ya kıyasla sığınmacılara daha fazla para ödeyen AB ülkelerinin bulunduğu, Almanya'nın bu konuda Avrupa'nın lideri olmadığı bildirildi:

Fransa, bekar sığınmacılara ayda 426 euro ödüyor. Sağlık sigortası gibi Almanya'dakilerle kıyaslanabilir yardımlar yapılıyor. Avusturya 425 euro veriyor.



İsveç'te (182 euro), Polonya'da (169 euro) ve Macaristan'da (60 euro) çok az nakit ödemesi var. İspanya'da iki aşama mevcut: İlk olarak 220 euro, sonrasında 350 euro ödeniyor.

Scholz'dan yasal göç mesajı: İhtiyacımız var

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, göç konusuyla ilgili görüşlerini paylaşırken, kıta olarak bu durumla başa çıkabileceklerini söylemişti.

"Göç, Avrupa'da sadece birlikte üstesinden gelebileceğimiz bir sınamadır." diyen Scholz, şunları dile getirmişti:

Burada kalma hakkı olmayanlar, geldikleri ülkeye dönmeli. Bu konuda anlaşmalar yapmak zorundayız.



Bunun karşılığında AB’ye göç etmenin yasal yolları olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'nın göçe ihtiyacı var.