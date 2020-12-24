Almanya'dan İngiltere'ye meyve ve sebze sevkiyatı

Gıda kıtlığı korkusu nedeniyle İngiltere'ye dışarıdan teslimatlar başladı. İngiliz basını, ek kargo seferlerinin gündemde olduğunu yazdı.

İngiltere'de süpermarketler ve tedarikçiler, ülkeye hava yolu ile taze meyve ve sebze taşıma kararı aldı.

Koronavirüsün yeni türünün ortaya çıkmasının ardından Fransa, İngiltere ile sınırları önce kapatmış, ardından negatif test sonucu şartıyla geçişleri yeniden başlatmıştı.

KITLIK ENDİŞESİ

Buna rağmen ülkede devam eden gıda kıtlığı endişesi nedeniyle İngiltere'de ismi belirtilmeyen bir süpermarketin, halihazırda İspanya ve Kuzey Afrika'dan ürün almaya başladığı kaydedildi.

The Guardian'ın haberine göre, başka bir süpermarketin de benzer planı devreye almayı değerlendirdiği belirtildi. İngiltere'ye ürün gönderen ülkeler arasında Almanya da var.

80 TONLUK KARGO SEFERİ

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, çarşamba günü 80 tonluk meyve ve sebzeyi Doncaster Havalimanı'na ulaştırdı. Teslimat; marul, karnabahar, brokoli, çilek ve turunçgilleri içeriyor.

Lufthansa, talebi karşılamak için ek özel kargo seferleri planlamayı düşündüğünü bildirdi. Binlerce kamyon ve tır liman kenti Dover'ın dışında kalırken, süpermarketler ve tedarikçiler rafları stoklama konusunda alternatif yollar bulmak için çabalıyor.

"TIRLAR HAREKETE GEÇMEZSE..."

Bir kargo uçuşu kiralama hizmetleri veren kuruluş, taze ürünler için 300 uçuş talebi aldığını aktardı.

Perakendeciler, tırların hareket etmeye başlaması gerektiğini bildirerek, aksi takdirde sebze ve meyvelerde taze ürün kıtlığı olacağı konusunda uyardı.