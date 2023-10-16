Almanya'dan İsrail'e peş peşe ziyaretler: Önce Baerbock, şimdi Scholz "Almanya'nın yeri İsrail'in yanıdır" diyen Şansölye Scholz, Dışişleri Bakanı Baerbock'un ziyaretinin ardından İsrail'i ziyaret edecek.

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Almanya, İsrail'e destek veren Batılı ülkeler arasında yer alıyor.

Ülkedeki Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunu mühimmatlarla desteklemeye hazır olduklarını söylüyor.

Geçen hafta Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'deydi.

Scholz'dan ziyaret kararı

Gazze'yi abluka altında tutan ülkeye Almanya'dan bir sonraki ziyareti Başbakan Olaf Scholz gerçekleştirecek.

Alman basını, ziyaretin salı günü yapılacağını duyurdu. Spiegel, "Scholz, İsrail'e dayanışma ziyareti planlıyor." diye yazdı.

Söz konusu ziyaretin, İsrail'e yönelik saldırılara "yanıt" niteliği taşıdığı belirtildi.

Baerbock: Hepimiz İsrailliyiz

Cuma günü İsrail'e giden Dışişleri Bakanı Baerbock, "Bu korkunç günlerde yanınızdayız. Bu günlerde hepimiz İsrailliyiz." demişti.

Scholz, Alman parlamentosunda yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, "yaralıların tedavisi" gibi her türlü ihtiyaç konusunda Almanya'yı bilgilendirmesini istediğini söylemişti.

"Almanya'nın yeri İsrail'in yanı"

"Şu anda Almanya için tek bir yer var, o da İsrail'in yanıdır." diyen Scholz, son günlerde binlerce kişinin İsrail'i desteklemek için gösteri yaptığını kaydetti, ancak "Almanya'da başka utanç verici fotoğraflar da vardı" şeklinde konuşmuştu.

Berlin yönetimi, Hamas'ın faaliyetlerine ve Hamas'ı destekleyen faaliyetlere resmi yasak uygulamaya karar verdi.

Başbakan, "antisemitizme sıfır tolerans" uygulayacaklarını ifade etmişti.

İran'ın somut desteğine ilişkin kanıt yok ama...

"Hamas'ın saldırısına İran'ın somut ve etkin destek verdiğine dair elimizde somut bir kanıt yok." diyen Olaf Scholz, şunları kaydetmişti: