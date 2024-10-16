Almanya'dan katil İsrail ordusuna yoğun silah desteği

AA

Soykırımcı İsrail ordusunun kanlı saldırıları hız kesmeden sürüyor.

Gazze ve Lübnan'da binlerce masumun katleden İsrail ordusuna, Batı'nın desteği devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren soykırımcı İsrail ordusuna mühimmat desteği sağlayan Almanya'nın, silah desteğini yoğunlaştırdığı bildirildi.

31 MİLYON EUROLUK SİLAH DESTEĞİ VERİLECEK

Alman Haber Ajansına (DPA) göre, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, hükümetin İsrail’e bu yıl 13 Ekim itibarıyla toplamda 45,74 milyon euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini bildirdi.

Bakanlık, hükümetin, İsrail'e bu yıl 21 Ağustos itibarıyla 14 milyon 460 bin euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıklamıştı.

Böylece Almanya, son 8 haftada İsrail’e 31 milyon euro değerinde silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

İHRACAT YASAĞI YALANLANDI

Bakanlığın hazırladığı raporda, bir kez daha “İsrail'e silah ihracatı konusunda herhangi bir yasak söz konusu değildir” vurgusu yapıldı.

İSRAİL'DEN GÜVENCE İSTENMİŞTİ

Bild gazetesi, Almanya'nın satacağı silahların "soykırım için kullanılmayacağına" dair İsrail'den yazılı güvence istediğini duyurmuştu.

İsrail'in söz konusu belgeyi ilettiği ve bunun ardından da Başbakan Olaf Scholz'un, mecliste "İsrail'e silah sağladık ve sağlayacağız." ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.