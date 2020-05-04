Almanya'dan korona aşısı için 525 milyon euro destek

Almanya'dan korona aşısı için 525 milyon euro destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınının küresel bir sınama olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkelerin ortaklığıyla "Koronavirüsle Küresel Mücadele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"nde konuştu.

Bu etkinliğin zor zamanlarda birçok ülke için umut olduğunu belirten Merkel, "Bu salgın küresel bir sınamadır ve ancak küresel çapta üstesinden gelinebilir." dedi.

AŞI GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARINA 525 MİLYON EURO

Merkel, Almanya'nın aşı ve ilaç geliştirilmesi çabalarına aktif katkı sağlayacağını belirterek, bu etkinlik kapsamında 525 milyon euro vermeyi taahhüt ettiklerini söyledi.

Almanya'nın küresel sağlık çalışmalarına da desteğini sürdüreceğini kaydeden Merkel, etkinliğe destek veren ülke ve kurumlara teşekkür etti.