Almanya'dan Polonya'nın savaş tazminatı talebine ret

Almanya, Polonya'nın savaş tazminatı konusunda verdiği diplomatik notaya, "Almanya hükümeti bu konuda müzakerelere girme niyetinde değil" cevabını verdi.

Polonya, geçtiğimiz seneki ekim ayında, 2'nci Dünya Savaşı boyunca yol açtığı kayıplar nedeniyle, Almanya'dan 6 trilyon 220 milyar 609 milyon zloti (yaklaşık 1 trilyon 300 milyar euro) talep etmişti.

Almanya, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda uğradığı kayıplar için talep ettiği savaş tazminatını reddetti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina yaptığı açıklamada, Almanya’nın Polonya'nın savaş tazminatı konusunda verdiği diplomatik notaya yanıt verdiğini ifade ederek, "Almanya Dışişleri Bakanlığı, Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın 3 Ekim 2022 tarihli notasına 28 Aralık 2022 tarihinde yanıt vermiştir. Yanıt 3 Ocak 2023 tarihinde Polonya Dışişleri Bakanlığı'na teslim edilmiştir” dedi.

"Alman hükümeti, bu konuda müzakerelere girme niyetinde değil"



Jasina, Almanya’nın notaya “Almanya hükümetine göre tazminat ve savaş kayıplarının tazmini konusu kapanmış bulunmakta ve Alman hükümeti, bu konuda müzakerelere girme niyetinde değil." cevabını verdiğini açıkladı.

İHA'nın haberine göre; Jasina, Polonya hükümetinin 1939-1945 yılları arasında Alman saldırısı ve işgalinden kaynaklanan borçların tazmini konusundaki çabalarını sürdüreceğini belirtti.