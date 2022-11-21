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    Almanya'dan Polonya’ya Patriot desteği

    Almanya Polonya’ya Patriot füze savunma sistemi göndereceğini duyurdu.
    • 21.11.2022 - 21:45
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    Almanya'dan Polonya’ya Patriot desteği

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın geçtiğimiz günlerde Polonya'ya sıçrama ihtimali NATO'yı alarma geçirdi.

    Rusya bombardımanı sırasında Polonya'ya düşen iki füze 2 kişinin ölümüne neden oldu ve dünyada gerilim arttı.

    Bu olay NATO üyesi Polonya'nın güvenliğini sorgulattı.

    Bu kapsamda Almanya Savunma Bakanlığı tarafından Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile görüşmesinde, Polonya’nın hava sahasının güvenliğinin Patriot füze savunma sistemleri ve Eurofighter savaş uçaklarıyla desteklenmesine ilişkin Almanya’nın teklifi ele alındı.

    "Patriot hava savunma sistemleri gönderilecek"

    Savunma Bakanı Lambrecht, "Polonyalı meslektaşım Mariusz Blaszczak ile Polonya'ya Patriot hava savunma sistemlerinin gönderilmesi ve Polonya hava sahasının korunmasının Eurofighterler ile desteklenmesi konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

    Lambrecht, ayrıntılar konusunda iki ülkenin uzmanlarının birlikte çalışılacağını kaydetti.

    Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da füze düşmesinin ardından Almanya, Polonya’ya, hava sahasının güvence altına alınması için Eurofighter savaş uçakları ve Patriot savunma sistemiyle destek vermeyi teklif etmişti.

    Polonya Savunma Bakanı Blaszczak da Almanya'dan gelen Patriot füze savunma sistemi yerleştirme teklifine sıcak baktıklarını belirterek sistemin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğini ifade etmişti.

    Almanya dan Polonya’ya Patriot desteği #1


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