Almanya'dan Polonya'ya Patriot füze savunma sistemi önerisi

Savunma Bakanı Lambrecht, "Hava sahasını güvence altına almak için Polonya'ya destek sunduk" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Polonya'ya düşen füzenin ardından Almanya, Varşova yönetimine peş peşe destek açıklaması yaptı.

İlk olarak, savaş uçaklarının Polonya hava sahasında devriye görevi icra edebileceği belirtildi.

Patriot seçeneği masada

Şimdi de Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Polonya'ya hava sahasını güvence altına almasına yardımcı olması için Patriot füze savunma sistemi teklif etti.

Lambrecht, "Eurofighter'larımız ve Patriot hava savunma sistemleri ile hava sahasını güvence altına almak için Polonya'ya destek sunduk." dedi.

Almanya'nın envanterindeki savunma sistemi sayısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen hafta Polonya'yı vuran ve iki kişinin ölümüne neden olan füzenin bir Rus saldırısından ziyade Ukrayna'nın hava savunması tarafından ateşlendiğini söylemişti.

Reuters'ın haberine göre, Alman kuvvetlerinin, şu anda ikisi Slovakya'da konuşlandırılmış 12 Patriot birimi bulunuyor.

Polonya, teklife sıcak bakıyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya'dan Patriot füze savunma sistemi yerleştirilmesi teklifine sıcak baktıklarını söyledi.

Blaszczak, "Ülkemizde ilave Patriot füze rampalarının konuşlandırılmasına ilişkin teklifi memnuniyetle karşılıyorum. Bugünkü telefon görüşmesinde sistemin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğim." dedi.

AA'nın aktardığına göre, Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu teklifin Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ten geldiğini anımsattı.