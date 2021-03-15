Almanya'dan Rusya'ya, Kırım'ı Ukrayna'ya geri ver

Almanya, 7 yıl önce Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesini söyledi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin üzerinden 7 yıl geçtiğini vurgulayarak, "Bu ilhakla Rusya uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etti ve İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan Avrupa düzenini sorguladı. Rusya'ya Ukrayna'nın Kırım topraklarındaki egemenliğini tesis etmesini kabul etmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

"SİYASİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILMALI"

Seibert, Rus hükümetini insan haklarına saygı göstermeye de çağırarak ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

KIRIM, 7 YILDIR RUSYA KONTROLÜNDE

Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin (AB) yasa dışı bulduğu referandumun ardından 18 Mart 2014'te iki milyonu aşkın nüfuslu Kırım'ı ilhak etmişti.

AB, ilhak nedeniyle Rusya'ya karşı halen geçerli olan bir takım yaptırımlar getirmişti.