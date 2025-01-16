Almanya'dan Rusya'ya Suriye çağrısı

AA

Baas rejimi ve Esad Ailesi iktidarı çökmesiyle ülkede yeni dönem başladı..

Özgürleşen Suriye'de yeni yönetim kurulurken, ülkenin toprak bütünlüğüne de vurgu yapılıyor.

Bu kapsamda başta Türkiye olmak üzere dünya ülkeleri de Suriye'ye destek oluyor..

Son olarak Almanya'dan bir açıklama geldi.

ALMANYA'DAN RUSYA'YA ÇAĞRI

Alman hükümetinin Suriye Koordinatörü Tobias Lindner​​​​​​​, Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, Rusya'nın Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

"SURİYE'DEKİ RUS ÜSLERİ KAPATILMALI"

Lindner, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün dokunulmaz olması gerektiğini söylediğimizde, bu tüm aktörler ve özellikle de Rusya için geçerlidir. Suriye'deki Rus üsleri kapatılmalı ve Rusya askerlerini geri çekmeli." ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN ESAD'I DESTEKLEMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Beşar Esad rejimini destekleyerek Suriye halkına karşı savaş açtığını kaydeden Lindler, Suriyelilerin bu konuda çok acı hatıraları olduğunu belirtti.

Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerini güvence altına alan mevcut ikili anlaşmalarla ilgili soruya ise Lindner, "Anlaşmalar feshedilebilir. Ancak tabii ki karar Suriyelilerin kendilerine aittir." yanıtını verdi.

Lindner, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının, Avrupa'nın güvenliği açısından daha geniş etkileri olduğunu vurgulayarak, "Ruslar Akdeniz'de, Libya'da ve Afrika'da faaliyet gösterebilmek için oradalar. Rusya öngörülebilir gelecekte Avrupa güvenliği için en büyük tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.