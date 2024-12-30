Almanya'dan Suriye'ye yardım planlaması: 62 milyon euro aktarılacak

Haber Merkezi

Diktatör Baas rejiminin devrilmesinden bu yana dünyanın gündemi Suriye...

8 Aralık'ta Şam'ın düşmesi ve HTŞ öncülüğündeki muhaliflerin yönetimi ele almasından sonra dünya dikkatle buradaki gelişmeleri takip ediyor.

İntikamdan uzak, tüm etnik ve dini farklılıklara rağmen bir arada yaşam ve toprak bütünlüğü söylemleri muhaliflerin Avrupa ve bölge ülkeleriyle ilk temasları açısından önemli rol oynadı.

Yeni yönetim şiddetten uzak, uzlaşmacı her söylemiyle uluslararası kamuoyunda kendine yer bulurken bu kapsamda Almanya'dan ciddi bir yardım adımı geldi.

Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, konuya ilişkin açıklamasında "Bundan sonra ne olacağı henüz belli değil. Ancak olumlu gelişmeler için bir fırsat var ve bunu desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

62 MİLYON EURO YARDIM

62 milyon euro ile finans edilecek projelerin yarısı eğitime odaklanacak.

Bu kapsamda UNICEF'e 25 milyon euro ayrılırken, yaklaşık 3 bin çocuk için okul işleten yardım kuruluşu Arche Nova'ya 6 milyon euro verilecek.

Schulze, "Beklentilerimizi net bir şekilde dile getirdik: Suriye'de ideolojiden, ayrımcılıktan ve dışlamadan arınmış bir eğitim sistemi istiyoruz." dedi.

PARAYI SURİYE YÖNETİMİ DEĞİL STK'LAR ALACAK

Projeler yeni Suriye yönetimiyle değil, sivil toplum örgütleri ve BM yardım kuruluşları aracılığıyla yürütülecek.

Bu süreçte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için 19 milyon euro, Suriyeli sivil toplum kuruluşları 7 milyon euro alacak.

Suriye'deki kadın gruplarını destekleyen özel bir BM fonuna ise 3 milyon euro aktarılacak.