Almanya'dan tatilcilerin kendileri geldi, valizleri gelmedi

Türkiye'ye tatile gelen vatandaşların bavulları, havalimananlarındaki personel sıkıntısı nedeniyele Almanya'da kaldı. Gurbetçi vatandaşlar, Bodrum'a inip valizlerini bulamayınca şoke oldu.

Koronavirüs, sadece Türkiye'yi değil dünyadaki birçok ülkeyi olumsuz etkilendi.

Bu dönemde ulaşım sektöründe büyük kriz yaşanırken allak bullak olan dengeler pandemiden sonra da düzene girmedi.

Pandemi döneminde uçuş rakamlarının düşmesiyle personel sayısı azalan havalimanlarında, seferlerin yeniden artmasıyla personel açığı ortaya çıktı.

Valizler uçaklara yüklenmedi

Koronavirüsün etkisinin azalmasıyla Türkiye’ye gelen bazı tatilcilerin havaalanlarındaki personel eksikliği nedeniyle valizleri uçağa yüklenmedi.

Valizlerinin nerede olduğunu öğrenemediler

Türkiye’de uçaktan inip bavullarını almak için bekleyen yolcular, valizlerinin Almanya’da kaldığını öğrenince büyük şok yaşadı.

Bodrum’daki otellerine giriş yapan tatilciler, yetkilileri defalarca aramalarına rağmen bavullarının nerede olduğunu öğrenemedi.

Almanya'da binlerce kişi mağdur edildi

Tatil için ayırdıkları parayı, valizleri gelmediği için harcamak zorunda kalan tatilcilerin bazıları erken dönüş yapmayı planlıyor.

Öte yandan personel sıkıntısı nedeniyle Almanya’da binlerce tatilcinin bavulunun Almanya’da kaldığı öğrenildi.





Eşi ve bir buçuk yaşındaki çocuğu ile 16 Temmuz günü Bodrum’a tatile gelen Özgün Gürbüz, Münih Havalimanı’ndan uçağa bindiklerini ve kente geldiklerinde valizlerinin Almanya’da kaldığını öğrenince büyük şok yaşadıklarını ifade ederek şöyle dedi:

186 tane bagajın sadece 30 ya da 36 tanesinin geldi



"Yaklaşık bir buçuk saat uçağımızın rötarlı kalkacağı söylendi. Rötarlı kalkmasının sebebinin bagajlarda problem olduğu, bagajların yüklenmesinin beklendiği söylendi. Ondan sonra kabin ekibi ‘artık uçaklara bagajlarınız yüklendi, kalkıyoruz’ diye bir bilgi verdi bize.

Bodrum Havaalanı’na bagaj alımını beklerken oradan bir yetkili gelip bagajların yüklenmediğini, Münih’te kaldığını, Münih’te bırakıldığını, o yüzden bir form doldurmak için bizi büroya çağırdı.

Yaklaşık 186 tane bagajın sadece 30 ya da 36 tanesinin geldiği bilgisi verildi. Bir uçak dolusu insanın bagajları gelmedi. Biz de dolayısıyla 2 saat orada bekledik, ondan sonra otele geçtik.

"Nedenini soruyoruz, kimse anlatmıyor"



Ben sadece bir tane çantaya geldim buraya onda da çocuğumun kişisel eşyaları vardı. Kişisel eşyalarından kastım, iki tane tişörtü. 2 tane alt değiştirme bezi. Sadece uçakta kullanmak için bir mama vardı, başka hiçbir şeyimiz yoktu.

Bizim kıyafetlerimiz, ilaçlarımız, çocuğumun ilaçları, eşimin ilaçları. Burada temin edemeyeceğimiz şeyler hep Münih’te kaldı. Nedenini soruyoruz, kimse anlatmıyor, kimseye ulaşamıyoruz."





Yaşadıkları sorunla ilgili adli süreç başlatacaklarını dile getiren Özgün Gürbüz, Almanya’da binlerce valizin havalimanlarında kaldığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Sorunun nedeni Almanya’daki personel yetersizliği

"Avukatlarımız bununla ilgili dava açıyorlar ama bunun maddi bir karşılığı yok. Senede bir kere tatile geliyoruz ve böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Bunu yaşayan biz değiliz.

Haziran ayından beri Almanya havalimanlarında aynı sorun var. Frankfurt havalimanında şu anda 20 bin valiz birikmiş durumda, gönderilmiyor. 7 bin tane Münih havaalanında var. Düsseldorf havaalanında var.

Almanya’daki personel yetersizliğinden kaynaklı. Bu bagajları taşıyan taşeron bir firma, yüklenici bir firma. Ayrı bir firma. Almanya havaalanlarından sorumlu.

12 günlük tatilin 4'üncü gününde dönüyorlar



Onlardaki personel sıkıntısında kaynaklı bir sorun. Ben bunu bir aydır, bir buçuk aydır Almanya’daki haber sitelerinden duyuyordum ama başımıza geleceğini tahmin edemezdim.

6 günü otelde olmak üzere 12 günlük bir tatil planlamıştık. 4’üncü gün otelimizin rezervasyonunu iptal ediyoruz. Almanya’ya dönmeye karar verdik. Şu anda tatil için bir keyfimiz de kalmadı. İnanın moralimiz de kalmadı."





"Çocuğum aç kaldı"

Sadece çantalarının yerini öğrenmek istediğini dile getiren Hilal Duran Gürbüz de yaşadıkları talihsiz olayı şu ifadeleri kullanarak anlattı;

"Yanımda çocuğum var. Çocuğum aç kaldı, bütün hijyenik malzemeleri, maması, eşyaları, kullanması gerektiği kremleri her şey çantalarımızda kaldı. Bu şekilde otelimize geldik, yanımızda hiçbir eşyamız yok. Hiç kimse sorumluluk almıyor.

Yani ben hiçbir şey istemiyorum. Ben kendi eşyalarımı istiyorum. Benim çantalarım nerede? Çocuğumun eşyaları, malzemeleri nerede? Bana eşyalarımın nerede olduğu söylensin, gidelim alalım. Başka bir şey istemiyoruz. Benim çantalarım nerede?"

"Bavullarımızın nerede olduğunu öğrenin"

İHA'nın haberine göre; Almanya’dan Bodrum’a gelen Hasan Buttanri de, "Hala bavullarımız ortada yok, Münih havalimanını arıyoruz bir bilgi vermiyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. Yanımızda 5 aylık çocuk var. İçinde maması, ilaçları var. Lütfen bize bir yardımcı olun. Bavullarımızın nerede olduğunu öğrenin." şeklinde konuştu.