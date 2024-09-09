Almanya'dan tüm kara sınırlarında kontroller artacak Almanya hükümeti, düzensiz göçle başa çıkmak ve halkı potansiyel tehditlerden korumak amacıyla ülkenin tüm kara sınırlarında geçici sınır kontrollerini güçlendirecek.

İHA

Almanya, düzensiz göçmenlere karşı harekete geçti.

Almanya hükümeti, düzensiz göçle mücadele etmek ve halkı oluşabilecek tehditlerden korumak amacıyla ülkenin tüm kara sınırlarında geçici sınır kontrolleri ilan etti.

SINIR KONTROLLERİ 6 AY SÜRECEK

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kontrollerin 16 Eylül’de başlayacağı ve başlangıç olarak 6 ay süreceği belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "ç güvenliği güçlendiriyor ve düzensiz göçe karşı sert tutumumuzu sürdürüyoruz" dedi.

AVUSTURYA: "ALMANYA'NIN GERİ ÇEVİRDİĞİ HİÇBİR GÖÇMENİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise, bugün yaptığı açıklamada Almanya’nın sınırdan geri çevirdiği hiçbir göçmeni kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, "Orada manevra yapacak yer yok. Kanun böyle. Federal polis müdürüne herhangi bir iadeye izin vermemesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'NIN 9 ÜLKE İLE SINIRI VAR

Almanya, 3 bin 700 kilometreden uzun olan kara sınırını Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile paylaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)