Almanya'dan Türkiye için Schengen vizesiyle ilgili açıklama Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

AA

Almanya, düzensiz göçe karşı etkili mücadele için harekete geçti...

Almanya, düzensiz göçle mücadeleyi gerekçe göstererek dokuz komşu ülke sınırlarında pasaport kontrolü uygulamasına bugün başladı.

Ülkenin tüm kara sınırlarında düzensiz göçe ve dışarıdan gelecek tehditlere karşı sınır kontrolleri ilan edildi.

Uygulama sonrası Almanya'nın Schengen vizesi olsa Türk vatandaşlarına girişlerinin engellendiğine dair iddia ortaya atılmıştı..

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanan iddiaya ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden de açıklama geldi.

Bugünden itibaren Almanya sınırlarında güvenlik ve göç politikası nedenleriyle geçici sınır kontrolleri yapılacağı belirtilen açıklamada, bu kontrollerin ülkeye giriş izni olmayan kişilerin ülkeye girişlerini engellemek amacı taşıdığı belirtildi.

"TÜRKİYE İÇİN VİZE VERME SÜRECİ NORMAL ŞEKİLDE İŞLEMEYE DEVAM EDECEK"

Alınan tedbirin Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu olduğu ve Schengen ortaklarına önceden duyurulduğu aktarılan açıklamada, Almanya'ya güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanmasının bu kararın temel hedefi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sınırlar arasında seyahat etmenin hala mümkün olduğuna ve bekleme sürelerinin oluşmamasına özen gösterileceğine işaret edilerek, "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU

Almanya, kara sınırlarındaki kontrolleri artırıyor. Uygulama doğu sınırının ardından batı sınırını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Geçen yılın Ekim ayından bu yana Almanya'nın Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında kontroller bulunuyordu. Avusturya sınırında ise 2015 yılından bu yana göçmen akınına karşı kontroller vardı. Almanya, bu uygulamayı biraz daha genişletti ve batı sınırında da benzer protokolleri devreye soktu. Bu kapsamda sınır kontrolleri Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'yı kapsamaya başladı.

Uygulama 15 Mart 2025'e kadar sürecek.

Tüm bunların nedeniyse yasadışı göçle mücadele olarak gösteriliyor. Berlin yönetimi, bir başka AB ülkesinden geçerek Almanya'ya giriş yapmış sığınmacı adaylarına yönelik yardımları keseceğini de duyurdu. Almanya diğer AB ülkelerinden gelmiş sığınmacı adaylarını o ülkelere geri göndermek istiyor.

ALMANYA TÜRK VATANDAŞLARINA SINIR KAPILARI İDDİASI YALANLANDI

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kararla ilgili açıklama yaptı ve Almanya'nın Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)