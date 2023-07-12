Almanya'dan Türkiye'ye giden minibüste 901 bin Euro yakalandı Bulgaristan'da gümrük yetkilileri Almanya'dan Türkiye'ye giden bir minibüste ele geçirilen 901 bin 590 Euro'nun bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek meblağ olduğunu açıkladı.

İHA Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gümrük görevlileri tarafından bir minibüsün içinde değeri bir milyon 763 milyon Leva'nın üzerindeki 901 bin 590 Euro beyan edilmemiş para ele geçirildi. Bulgar Gümrük İdaresi yetkilileri işlemlerin devam ettiğini açıkladı. Paralara el konuldu 7 Temmuz'da Almanya'dan Türkiye'ye giden kargo minibüsünde yapılan incelemede yan kapıdaki boşluklarda ve arabanın kargo bölümünün karşı duvarında gizlenmiş Euro banknotları bulundu. Bulgar yetkililer bir milyon 763 bin 356 Leva eşdeğeri toplam 901 bin 590 Euro'nun beyan edilmediğini tespit etti. Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde hızlı bir takip başlatıldı. Türk sürücünün gözaltı işlemlerinin devam ettiği, 901 bin 590 Euro paraya el konulduğu bildirildi. Tek seferde ele geçirilen en yüksek meblağ Bulgaristan Gümrük İdaresi yetkilileri tek seferde ele geçirilen en yüksek meblağ olduğunu aktardı.