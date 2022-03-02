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    Almanya'dan Türkiye'ye Montrö teşekkürü

    Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür etti.
    • AA
    • 02.03.2022 - 00:45
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 00:58
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    Almanya'dan Türkiye'ye Montrö teşekkürü

    Almanya, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayacağını söyleyen Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

    "UYGULAMANIN SÜRDÜRÜLMESİNİ SAĞLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

    Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce Twitter hesabından, "Almanya, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişleri savaş zamanlarında da düzenleyen Montrö Sözleşmesi'nin koruyucusu olarak Türkiye'nin özellikle bu zor dönemde üstlenmiş olduğu belirleyici rolü takdir etmektedir. Uygulamanın sürdürülmesini sağladığınız için teşekkür ederiz." paylaşımında bulunuldu.

    Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımı çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

    Almanya dan Türkiye ye Montrö teşekkürü #1


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