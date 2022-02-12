Almanya’dan Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeyi terk edin çağrısı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’da bulunan Alman vatandaşların ülkeyi terk etmeleri istendi.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor…

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da askeri bir çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini vatandaşlarına, ülkeden ayrılma çağrısı yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şu anda Ukrayna’daysanız, varlığınızın zorunlu olup olmadığını kontrol edin ve değilse kısa sürede ülkeyi terk edin.”

SEYAHAT UYARISI YAPILDI

Seyahat uyarılarını da yineleyen Bakanlık, Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk kentlerinin de dahil olduğu bazı bölgelere son yaşanılan gerilimler nedeniyle kısmi seyahat uyarısı yaptı.

Ukrayna’daki Alman vatandaşlarına, uluslararası ve yerel medyada yer alan güvenlik durumlarını yakından takip etmelerini tavsiye eden Bakanlık, "Seyahatlerinizi kontrol edin, planlayın veya erteleyin." dedi.

BAŞKONSOLOSLUK KAPATILACAK

Almanya ayrıca, Dnipro’da bulunan Donetsk Başkonsolosluğunu da kapatma kararı aldı.

“TÜM SENARYOLARA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, Almanya’nın Rusya ile Ukrayna arasındaki krize bir çözüm bulma umudunu koruduğunu belirterek, “Buna rağmen tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız." dedi.

BLINKEN'DAN İŞGAL UYARISI

Almanya’nın vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etmelerine dair yaptığı çağrı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal etmeye başlayabileceği uyarısı sonrası geldi.

ABD, Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka ve Estonya ile birlikte Letonya ve Hollanda da vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etmeleri çağrısında bulundu.