Almanya'dan Ukrayna'ya 700 milyon euroluk askeri destek Savunma Bakanı Pistorius, paketin, Ukrayna'nın önceliklerine hizmet edeceğini söyledi. Hava savunması, tanklar ve toplar Kiev'e teslim edilecek.

AA

Batı'dan Ukrayna'ya insani yardımların yanı sıra askeri destekler de devam ediyor.

Kiev'in yanında duran ülkelerden Almanya, yeni destek paketini açıkladı.

Berlin yönetimi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde Ukrayna silahlı kuvvetleri için alınan kararı paylaştı.

700 milyon euro değerinde

"Bugün Vilnius'ta Rusya'nın saldırısına karşı Ukrayna'yı desteklemek için başka bir paket oluşturabildiğimiz için çok mutluyum." diyen Savunma Bakanı Boris Pistorius şöyle devam etti:

Paket, Ukrayna'nın önceliklerine hizmet edecek. Hava savunması, tanklar, toplar. Paket yaklaşık 700 milyon euro değerinde.



Bunu yaparak Ukrayna'nın sürdürülebilirliğini güçlendirmeye önemli bir katkıda bulunuyoruz.

Destek paketinin kapsamı

Almanya destek paketi kapsamında 2 Patriot Hava Savunma Sistemi bataryası, 40 Marder zırhlı muharebe aracı, 25 Leopard 1 muharebe tankı, 5 kurtarma tankı, 25 bin mermi, kapsamlı keşif ve insansız hava aracı savunma paketi ve bir Luna insansız hava aracı sistemi, bir sahra hastanesi için alt bileşenleri Ukrayna'ya gönderecek.

Şansölye Olaf Scholz'un bugün destek paketini, NATO Zirvesi'nin başlangıcında resmen açıklaması bekleniyor.

Almanya, şu ana kadar Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar euroluk silah sevkiyatına onay vermişti.

381 milyon euro ek insani yardım

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin bu yıl Ukrayna'ya 381 milyon euro ek insani yardım sağlayacağını açıklamıştı.

Baerbock, "Almanya, 2023'te, Ukrayna'ya jeneratörden gıdaya ve yakın zamanda evlerinden kaçan ya da evlerini kaybedenler için çadırlara kadar her türlü insani yardım için 381 milyon euro sağlayacak." ifadesini kullanmıştı.