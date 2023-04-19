Almanya'dan Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı Almanya, 5 Ocak 2023'te Ukrayna'ya vereceğini açıkladığı Patriot hava savunma sistemi ve füzeleri teslim etti.

AA

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

Bölgede çatışmalar devam ederken Rusya saldırılarına, Ukrayna ise direnmeye devam ediyor.

Batı'nın Ukrayna'ya yardımları sürerken Almanya Başbakanlığı'nın resmi internet sitesindeki bilgilendirmeye göre taahhüt edilen yeni askeri yardım paketi kapsamında Patriot uçaksavar füze sistemi ve mühimmatının Ukrayna'ya teslimatı gerçekleştirildi.

Almanya ayrıca 16 Zetros kamyon ile 2 sınır koruma aracını daha Ukrayna'ya gönderdi.

Alman hükümetinin 1 Ocak 2022'den 17 Nisan 2023'e kadar olan dönemde Ukrayna'ya 2,7 milyar avro değerinde silah ve askeri teçhizat sevkine onay verdiği belirtildi.