Almanya'dan Ukrayna'ya ret: Kimseyi yurt dışında askerliğe zorlayamayız Berlin'den yapılan açıklamada, "Alman hukuku, Ukrayna uyruklu erkeklerin iadesine izin vermiyor" denildi. Kimsenin yurt dışında askerlik yapmak için zorlanamayacağı belirtildi.

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırılarına karşı cephedeki asker sayısını artırmak istiyor.

Kiev, Almanya'da yaşayan sağlıklı Ukraynalılardan, silahlı kuvvetlerde zorunlu görev yapmalarını bekliyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Gönüllü olarak gelmezlerse ne yapabileceğimizi değerlendiriyoruz." demişti.

"Kaçan Ukraynalıları iade edemeyiz"

Berlin yönetimi, Devlet Başkanı Vladimir Zelensky yönetimine, hiç beklemediği bir yanıt verdi.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, "Askere alınmadıkları için kaçan Ukraynalıları iade edemeyiz." dedi.

"Kimseyi yurt dışında askerlik yapmaya zorlayamayız"

Kiev'den yapılan çağrıların meşru olduğunu belirten Buschmann, şöyle devam etti:

Ancak Almanya'da kimseyi yurt dışında askerlik yapmaya zorlayamayız. Alman hukuku, ülkelerindeki askeri seferberliğe katılmamak için Almanya'ya kaçan Ukrayna uyruklu erkeklerin iadesine izin vermiyor.

'Ukrayna hükümetini anlıyoruz' açıklaması

Buschmann, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, "Ukrayna hükümetinin yurt dışındaki erkekleri askerlik hizmeti için geri çağırma dürtüsünü" anladığını belirtti.

Ukrayna'da silahlı kuvvetlerin nasıl daha fazla asker toplayabileceği konusunda tartışmalar yaşanıyor.

Ülkedeki Savunma Bakanlığı, yurt dışına kaçan Ukraynalılara geri dönmeleri ve anavatanlarını savunmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Almanya'ya kaçan Ukraynalı erkek sayısı

Alman otoritelerine göre, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana 18 ila 60 yaş aralığındaki Ukraynalı 221 bin 571 erkek Ukrayna'dan Almanya'ya kaçtı.