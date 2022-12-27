Almanya'nın 2022'de silah ihracatı 8 milyar euroyu aştı

Almanya'nın 2022'de silah ve askeri malzeme satışı, 2021'deki rekoru sonrası ülke tarihindeki en büyük ikinci ihracat rakamına ulaştı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 10 aydır sürüyor..

Rus ordusunun şiddetini her geçen gün artırdığı savaş süresince, her iki ülkede de ağır kayıplar yaşanıyor.

Ukrayna'nın yanında olduklarını açıklayan Batılı ülkeler ve ABD ise silah göndermeye devam ediyor..

Ukrayna'ya savaşın başından bu yana ABD'den sonra en çok silah gönderen ülkeler arasında Almanya yer alıyor.

Silah ihracatı 8 milyar euroyu geçti

Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, bu yıl Ukrayna'ya silah yardımıyla yaklaşık 8,35 milyar euroya ulaştı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Sol Parti'nin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, hükümetin bu yıl 22 Aralık itibarıyla 8,35 milyar euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

Ülke tarihindeki en büyük ikinci ihracat rakamı

AA'nın haberine göre, böylece Almanya'nın 2022'de silah ve askeri malzeme satışı, 2021'de 9,35 milyar euroluk rekor sonrasında ülke tarihindeki en büyük ikinci ihracat rakamına ulaştı.

En fazla satış Ukrayna'ya

Verilen yanıtta bu yıl Almanya'nın en fazla silah ve askeri teçhizat sattığı ülkenin, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna olduğu kaydedildi.

Berlin, Kiev'e 2,24 milyar euroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Alman hükümetinin Ukrayna’ya ihracat izinleri Gepard tipi uçaksavar tanklarını, mühimmatları, PzH obüslerini, stinger füzelerini, el bombalarını, kaskları ve araçları da kapsıyor.

Ukrayna dışındaki satışların çoğunluğu NATO ülkesi

Alman hükümetinin Ukrayna dışında çoğunluğu NATO ülkesine yaklaşık 6 milyar euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermesi de dikkati çekti.

Ukrayna'yı, 1,83 milyar euro ile Hollanda izlerken, 864 milyon euro ile ABD, 453 milyon euro ile İngiltere ve 249,2 milyon euro ile Macaristan takip etti.

Macaristan'ı 196,1 milyon euro ile Avustralya, 175,1 milyon avro ile Singapur ve 166,5 milyon euro ile Güney Kore izledi.

Ülkenin söz konusu ihracatının yıllık ortalaması, son 5 yılda 6,85 milyar euro olmuştu.