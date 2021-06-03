Almanya’nın eski başbakanı Gerhard Schröder'e tazminat cezası

Almanya'da mahkeme, ülkenin eski başbakanlarından Gerhard Schröder'e eski eşinin evliliğini bozduğu gerekçesiyle 22 bin euro tazminat cezası verdi.

Almanya’nın eski başbakanı Gerhard Schröder’in, beşinci evliliğini yaptığı So-yeon Schröder-Kim ile evlenmeden önce genç kadının evliliğini sabote ettiği ortaya çıktı.

EVLİLİĞİNİ BOZDU

Dört yıl önce Güney Koreli Kim'le evlenen Schröder’in, genç kadının evliliğini bozduğu ve çiftin boşanmasına sebebiyet verdiğine hükmeden mahkeme, 22 bin euro (yaklaşık 240 bin TL) tazminat ödemesine karar verdi.

70 BİN EUROLUK DAVA AÇTI

İsmini açıklamayan adamın Schröder’e yaklaşık 70 bin euroluk dava açtığını yazan Korea Times gazetesi, mahkemenin 22 bin euroda karar kıldığını vurguladı.