Almanya'nın gaz deposundaki doluluk, yüzde 80'i geçti

Berlin yönetimi, doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranını artırmaya devam ediyor.

Rusya'dan gaz tedariki kesintileriyle karşılaşan Almanya, kış öncesi deposunu doldurmayı sürdürüyor.

Almanya'nın gaz depolama tesisleri, şu anda yüzde 80'den fazla doluluğa ulaştı.

Almanya'da gaz stoku

Associated Press'in haberine göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde gaz depolama kapasitesi yüzde 80,14'e çıktı.

Almanya'nın enerji düzenleyicisi Federal Ağ Ajansı'nın Başkanı Klaus Mueller, depolamanın "düzenli bir şekilde ilerlediğini" söyledi.

Kuzey Akım 1'deki bakım, çabaları sekteye uğratabilir

Mueller, önümüzdeki hafta Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden teslimatlarla ilgili planlanan üç günlük kesintinin bu çabayı "geçici olarak geriletebileceği" konusunda uyardı.

Son haftalarda Kuzey Akım 1, kapasitesinin yalnızca yüzde 20'si ile çalışıyor.

3 gün kesinti yapılacak

Gazprom, boru hattının kompresör istasyonundaki “rutin bakım” nedeniyle 31 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kapatılacağını duyurdu.

Almanya, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya'nın doğalgaz arzındaki azalmalardan etkilenen birkaç Avrupa ülkesinden biri.