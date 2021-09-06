Almanya’nın Pekin Büyükelçisi Jan Hecker, yaşamını yitirdi

Görevine yaklaşık 2 hafta önce başlayan Jan Hecker, 54 yaşında vefat etti.

Almanya’nın Çin Büyükelçisi Prof. Dr. Jan Hecker, hayatını kaybetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Hecker'ın ani ölümünü derin bir üzüntü ve hayretle öğrendik." ifadesine yer verdi.

ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR

Bakanlık, Hecker’in ölüm nedeni hakkında bilgi paylaşmadı.

BÜYÜKELÇİ KOLTUĞUNA 2 HAFTA ÖNCE OTURDU

Daha önce Başbakan Angela Merkel'in Dış Politika Danışmanı olarak çalışan Hecker, 54 yaşındaydı ve 24 Ağustos’ta Almanya'nın Pekin Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı.