Almanya'nın sağlık sisteminde sorunlar ortaya çıktı

Avrupa ülkesinde yaşanan ilaç ve personel eksikliği, aksaklığın derinleşmesine yol açtı.

Almanya'da sağlık sistemi, artan hastalıklara personel eksikliğinin eklenmesiyle derinleşiyor.

İlaç eksikliğinin yaşandığı ülkede grip vakaları tırmanırken, RSV solunum yolu ve koronavirüs salgınları, sağlık sistemini krizle karşı karşıya bıraktı.

Sağlık alarmı: Halktan imece usulü yardım istediler

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte konuyu değerlendirdi.

Reinhardt, bazı ilaçları temin etmekteki darboğaza dikkat çekerek halkı imece usulüyle birbirine yardım etmeye çağırdı.

Kullanılmayan ilaçlar için çağrı

Ecza dolaplarındaki kullanılmayan ilaçların değerlendirilebileceğine işaret eden Reinhardt, "Sağlıklıysanız, stokta bulunan ilaçları hastalara vermelisiniz. İlaçlar için bir tür bitpazarı tarzı bir oluşuma ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Alman Hastaneler Birliği (DKG) Başkanı Gerald Gass, sağlık personelinde yüzde 9 ila 10 düşüş olduğunu belirterek, "Bu da neredeyse her 10 çalışandan 1'inin hasta olduğu anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Krizi derinleştiren olaylar

Gass, salgın hastalıklar nedeniyle hastalanan personele ilave olarak, koronavirüs salgını, çocuklarda yaygın olarak görülen grip ve RSV solunum yolu virüsü nedeniyle sorunun büyüyerek devam ettiğini vurguladı.

Personel eksikliği giderilemiyor

AA'nın haberine göre, sağlık sistemindeki sorunların bunlarla sınırlı olmadığını belirten uzmanlar, sağlık sigortası şirketlerindeki bürokrasiden de şikayetçi oldu.

Uzmanlar, ayrıca sağlık sisteminde çalışmak üzere yeterli kalifiye personelin yetişmediğine dikkat çekerek her yıl emekli olan yüz binlerce personelin yerinin doldurulamadığına işaret etti.