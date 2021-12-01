Almanya’nın ‘siyahi ırkçılık’ raporu yayınlandı

Ülkede yaşayan siyahi insanlarla yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan raporda, siyahi vatandaşların ciddi oranda ırkçılık ve ayrımcılık ile karşı karşıya olduğu ortaya kondu.

Almanya'da Berlin merkezli Each One Teach One ve Citizens for Europe tarafından, yaklaşık 6 bin siyahiyle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bilgilerin ışığında hazırlanan araştırma raporu yayınlandı.

Raporda, ülkede ayrımcılığı yasaklayan kanunların yürürlükte olmasına rağmen, Almanya’da siyahi vatandaşların ciddi oranda dışlama ve ırkçı tacizlerle karşı karşıya oldukları belirtildi.

Araştırma, ülkede yaşayan siyah tenli insanlara günlük yaşam başta olmak üzere, iş sahası, kiralık ev bulma gibi birçok alanda ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığını ortaya koydu.

‘IRKÇILIĞIN SORUN OLMADIĞI HİÇBİR ALAN YOK’

Raporda, siyah tenli insanlar için Almanya’da, “Ayrımcılık ve ırkçılığın yaygın sorun olmadığı hiçbir alan yok.” denildi.

‘AYRIMCILIK ÇOK SIK’

Konut piyasası, medya, kamu kurumları ve polis hizmetlerinin özellikle siyah tenli kişilerin en fazla ayrımcılığa maruz kaldığı alanlar olduğu vurgulanan raporda, ankete katılanların yüzde 50'den fazlası, bu alanlarda ayrımcılığın "çok sık" gerçekleştiğini belirtti.

Raporda, siyah tenli kişilerin, Almanya’da eğitim ve adalet sisteminde görevli memurlarla ciddi ırkçı ve ayrımcılık sorunu yaşadığı aktarıldı.