Almanya'nın Ukrayna itirazı: NATO üyeliği için davet gönderilmeyecek Berlin yönetimi, Kiev'in katılımına ilişkin doğru zamanın henüz gelmediğini düşünüyor. İttifak üyesi ülkeler arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle Ukrayna, NATO'nun dışında kalmaya devam edecek.

AA & Ensonhaber

Rusya ile savaşan Ukrayna, NATO çatısı altında güvenliğini sağlamak istiyor.

Kiev yönetiminin Batı'dan talebini askeri ittifakın bazı üyeleri sıcak karşılarken, bazı ülkeler ise mesafeli yaklaşıyor.

11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta NATO zirvesi düzenlenecek. Zirvede ele alınacak başlıklar arasında askeri ittifaka katılmak isteyen Kiev'in durumu da yer alıyor.

Almanya: Doğru zaman değil

Alman hükümet kaynaklarına göre, zirvede Ukrayna'nın NATO'ya katılması için bir davette bulunulmayacak.

Hükümete yakın kaynakların aktardıklarına göre, Ukrayna'nın NATO üyeliği için somut adımlar atmak için doğru zaman değil.

Ukrayna konusunda fikir ayrılığı var

NATO üyesi müttefikler arasında da bu konuda bir fikir birliği yok. Almanya, daha çok Ukrayna'ya somut yardım sağlanmasına odaklanılmasını istiyor.

Söz konusu zirve sırasında Almanya'nın Ukrayna'ya askeri donanım teslimatına ilişkin önemli bir duyuruyu paylaşmasının beklendiği aktarıldı.

İsveç'le ilgili beklenti

Öte yandan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda iyimser olunduğu, İsveç'in Türkiye'nin talepleri konusunda somut adımlar attığı ve bu nedenle üyelik konusunda olumlu bir gelişme beklendiği ileri sürüldü.

Türkiye'nin İsveç konusunda belirlediği hedefe ulaştığını savunan kaynaklar, Stockholm'ün ittifaka katılmasının önemini vurguladı.