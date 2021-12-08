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Almanya'nın yeni Tarım Bakanı Cem Özdemir yemin etti

Almanya'nın yeni Tarım Bakanı Cem Özdemir yemin etti

Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP’nin kurduğu ‘Trafik Lambası Koalisyonu’ hükümetinin kabinesinde yeni tarım bakanı olarak görev yapacak olan Cem Özdemir, yemin ederek görevine başladı.