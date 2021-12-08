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- Almanya'nın yeni Tarım Bakanı Cem Özdemir yemin etti
Almanya'nın yeni Tarım Bakanı Cem Özdemir yemin etti
Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP’nin kurduğu ‘Trafik Lambası Koalisyonu’ hükümetinin kabinesinde yeni tarım bakanı olarak görev yapacak olan Cem Özdemir, yemin ederek görevine başladı.
- AA
- 08.12.2021 - 16:33
- Güncelleme : 08.12.2021 - 17:13
Almanya'da Angela Merkel döneminin sona ermesiyle birlikte yeni döneme girildi.
Yeni koalisyonu oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPD) hükümeti kuruldu.
SPD Milletvekili Olaf Scholz, Federal Meclis’te başbakan seçildi.
TÜRK DÜŞMANI ÖZDEMİR, BAKANLIK GÖREVİNE BAŞLADI
Scholz'un ardından sıra Türk düşmanlığıyla bilinen Cem Özdemir'e geldi.
Özdemir, geçtiğimiz günlerde yeni tarım bakanı olarak seçilmişti.
Her fırsatta Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Özdemir, Federal Meclis’te yemin ederek görevine başladı.