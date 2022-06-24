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    Almanya'ya giden bir Suriyelinin ortalama geliri 40 bin TL

    Türkiye'den Almanya'ya göç eden Suriyelilere yapılan yardımlarla aylık kazançları 40 bin TL'yi buluyor.
    • 24.06.2022 - 10:38
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    Almanya'ya giden bir Suriyelinin ortalama geliri 40 bin TL

    Türkiye'de barınan milyonlarca Suriyeli, Avrupa ülkelerine göç etmeye devam ediyor.

    Suriyelilerin yoğunlukta gittiği ülkelerden biri olan Almanya'ya talep artarken, Türkiye'den Almanya'ya giden Suriyelilerin ellerindeki imkanlar da dikkat çekiyor.

    Mülteciler için yapılan devlet desteklerini kamuoyuyla paylaşan Almanya, 2020 yılında 382 bin mültecinin sosyal yardım aldığını duyurdu.

    40 bin TL'ye yakın para alıyorlar

    Mülteci olarak Almanya'ya sığınan ve çalışamayan Suriyelilerin ise yurt ya da iltica kampında olması halinde aylık 40 bin TL'ye yakın para aldığı ifade edildi.

    Almanya ya giden bir Suriyelinin ortalama geliri 40 bin TL #1

    Kamptaysa ihtiyaç desteği

    Yurt veta iltica kampında kalması nedeniyle cep harçlığı olarak 145 euro alan Suriyelilerin barınma ve sağlık masraflarını da karşılamak üzere yardım sağlayan Almanya, 332 euro ödeme yapıyor.

    İltica satüsüne geçiyorlar

    Çoğunlukla ülkedeki akrabalarının yardımıyla dili öğrenen Suriyeliler, Alman toplumunun arasına hızla karşıyor ve mültecilikten iltica hakkı almasıyla işler değişiyor. Evin kira ve giderleri Alman hükumeti tarafından karşılanıyor.

    Almanya ya giden bir Suriyelinin ortalama geliri 40 bin TL #2

    Her bir çocuk için 219 euro destek

    Her bir çocuk için ayda yaklaşık 219 euro çocuk parası, kendisi ve eşine ayrı ayrı 430 euroya kadar sosyal yardım veriliyor. Böylece iş bulamayan Suriyeli, geçimini sağlayabiliyor. Genellikle kaçak işlerde çalışan ilticacılar, vergisiz kazanç elde ettiğinden, bu kez Almanya'da yasal çalışanlardan daha fazla kazanabiliyor.

    Destekler, 2 bin eurodan fazlasını görüyor

    5-6 çocuklu bir Suriyeli ailenin eline yaklaşık bin 300 euro çocuk parası geçiyor. Buna eşler için 860 euroluk Hartz IV yardımı da eklenince ortaya ciddi bir meblağ çıkıyor.

    Ortalama maaşları 5 bin euro

    İş hayatına atılanlar ise, karı-koca çalıştığında ortalama 5 bin euro maaş alabiliyor. Mesleklerine göre, Alman vatandaşlarının maaş kategorisinden işlere başlıyorlar.

    Almanya ya giden bir Suriyelinin ortalama geliri 40 bin TL #3


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