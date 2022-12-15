Almanya'ya giden Ukraynalıların yüzde 26'sı ülkede kalmak istiyor

Savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılarak Almanya'ya giden Ukraynalı mültecilerin yüzde 26'sı burada kalmak istiyor. Yüzde 27'si ise Almanya'da ne kadar kalacağını bilmiyor…

24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, ölümlerle birlikte son yılların en büyük göçünü beraberinde getirdi.

Ülkelerinden ayrılmak zorunda Ukraynalılar, yakın ülkelere giderek yeni bir hayata başladı.

1 milyonun üzerindeki Ukraynalının da Almanya’da yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Mültecilerin son durumu

Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin araştırma merkezi ile Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü’nün de aralarında bulunduğu birçok kurum tarafından yapılan ve savaştan dolayı Almanya'ya giden Ukraynalı mültecilerin durumunu araştıran rapor, Berlin'de açıklandı.

Çoğu kadın ve eşi olmadan göçtü

11 binin üzerinde Ukraynalı mültecinin katıldığı araştırma raporunda, Almanya'ya ulaşan yetişkinlerin yüzde 80'inin kadın olduğu, bunların yüzde 77'sinin de eşi olmadan ülkeye geldiği belirtildi.

Bu kadınların yüzde 48'inin çocuğunun bulunduğu aktarılan raporda, mültecilerin büyük bölümünün eğitim seviyesinin yüksek olduğu kaydedildi.

Ukraynalıların yüzde 26'sı Almanya'da yaşamak istiyor

Mültecilere Almanya'da kalıp kalmayacağının sorulduğu raporda, araştırmaya katılanların yüzde 34'ünün savaş sonuna kadar, yüzde 11'inin birkaç yıl ve yüzde 2’sinin en fazla bir yıl Almanya’da kalmak istediği, yüzde 27'sinin ise Almanya'da ne kadar kalacağını bilmediği ifade edildi.

Ukraynalı mültecilerin yüzde 26'sının da Almanya'da sürekli yaşamak istediği belirtildi.

Mültecilerin yarısı Almanca kursuna gitti

Almanya'ya ulaştıklarında Almanca konuşan mültecilerin oranının yüzde 4 olduğu bildirilen raporda, mültecilerin yarısının Almanca kursuna gittiği kaydedildi.

Mültecilerin yüzde 17’sinin Almanya'da çalıştığı, bunların yüzde 71'inin kendi mesleklerinde iş bulduğu vurgulanan raporda, mültecilerin yüzde 74'ünün kendi özel evi veya dairelerde kaldığı, sadece yüzde 9’unun mülteci yurtlarında ikamet ettiği aktarıldı.

AA’da yer alan habere göre mültecilerin Almanya'yı seçmelerinin sebebi, yüzde 60'ının yakınlarının veya arkadaşlarının bu ülkede yaşaması olarak gösterildi.