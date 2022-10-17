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    Almanya’ya havalimanlarında çalışmak için 91 kişi geldi

    Havalimanlarında çalışmak üzere 91 kişinin vize alarak Almanya'ya geldiği açıklandı.
    • 17.10.2022 - 20:36
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    Almanya’ya havalimanlarında çalışmak için 91 kişi geldi

    Almanya'da özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu.

    Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya ertelenmişti.

    Havalimanları işleten şirketlerin Kovid-19 salgını sürecine çok sayıda çalışanını işten çıkarması sebebiyle personel eksikliği yaşandığı belirtilmişti.

    Havalimanlarını işleten şirketlerin talebiyle Alman makamları, haziran sonunda yurt dışından gelecek 2 bin işçinin havalimanlarında konuşlandırılmasına yeşil ışık yakmıştı.

    91 kişi Almanya'ya geldi

    Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sonja Kock, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, "havalimanları için getirilen ve işe yerleştirilen kalifiye iş gücü sayısının 91 olduğunu doğrulayabileceğini" belirtti.

    Alman basınında, başlangıçta 2 bin kişinin işe alınması planlanmasına rağmen, şimdiye kadar ülke dışından 91 kişinin vize başvurusunda bulunduğu aktarılmıştı.

    Almanya’ya havalimanlarında çalışmak için 91 kişi geldi #1


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